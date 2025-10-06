Estudiantes cordobeses aprenden bajo las estrellas en el Observatorio Bosque Alegre

A través del programa Línea E: Encuentro + Educación, la Municipalidad de Córdoba promueve nuevas formas de aprendizaje fuera del aula. En esta ocasión, más de 1.800 estudiantes de quinto grado visitan el Observatorio Bosque Alegre, en la ciudad de Alta Gracia, como parte de una propuesta que acerca la ciencia a la infancia de manera vivencial.

Durante la jornada, los grupos también recorren la Estancia Jesuítica, la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, el Tajamar y el Paseo de la Cisterna, acompañados por estudiantes de Turismo y Hotelería del CENMA Alta Gracia y CENMA Barrio Cámara, quienes realizan sus pasantías guiando las visitas. De esta forma, el recorrido integra astronomía, historia y patrimonio local en una experiencia compartida de aprendizaje.

La astronomía en la niñez cumple un rol clave: despierta la curiosidad, estimula el pensamiento científico y promueve la observación del entorno natural, vinculando la exploración del cielo con nociones de física, matemática, química y biología.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Córdoba fortalece su compromiso con una educación pública innovadora e inclusiva, que amplía los espacios de conocimiento y convierte cada salida en una oportunidad de descubrimiento.

El programa se desarrolla de manera conjunta entre la Secretaría de Educación de Córdoba, la Secretaría de Educación de Alta Gracia, el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba y el equipo de supervisión de Nivel Primario, dentro de la Línea E+E Interior.

Línea E impulsa recorridos educativos por espacios culturales, ambientales, deportivos y científicos, destinados a escuelas municipales, jardines, la modalidad de adultos y Parques Educativos. Entre los destinos se encuentran el Jardín Botánico, el Parque de la Biodiversidad, la Escuela de Economía Circular, la Reserva Natural San Martín, el Estadio Kempes, el Museo del Deporte, el Museo del Cuarteto, el Espacio y Museo de la Memoria, el Centro Verde y la Escuela de Tránsito, entre otros.