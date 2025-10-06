Inauguran la nueva central de alarmas de los bomberos de Santa María de Punilla

El próximo sábado 11 de octubre será inaugurada la nueva Central de Alarmas en el cuartel de bomberos de Santa María de Punilla. Se trata de una importante mejora que se logró con fondos aportados por el gobierno de la Provincia de Córdoba.

Asimismo, se realizará un recorrido por las instalaciones recientemente refaccionadas con los subsidios otorgados a la institución.

La ceremonia está prevista para las 17 horas en la sede ubicada en calle Jerónimo Luis de Cabrera 50.