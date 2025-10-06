La Falda: vecinos del Barrio El Alto fortalecen la seguridad comunitaria

La Falda. Con el objetivo de promover la prevención del delito y reforzar los lazos vecinales, el centro vecinal del Barrio El Alto de La Falda junto a la Guardia Local de Prevención y Convivencia y el programa Ojos en Alerta, convocaron a los vecinos a participar de una charla informativa sobre seguridad comunitaria.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre a las 19 horas en la Capilla de la Medalla Milagrosa, ubicada en el corazón del barrio El Alto.

Durante la jornada, se brindarán consejos prácticos y estrategias de acción conjunta orientadas a fortalecer la prevención del delito, fomentar la comunicación entre los vecinos y coordinar acciones con las fuerzas de seguridad locales.

Desde la organización destacaron que “la participación ciudadana es clave para construir una comunidad más segura y comprometida con el bienestar de todos”.

La actividad se enmarca en las políticas impulsadas por el municipio de La Falda, que buscan potenciar la cooperación vecinal y el trabajo conjunto con las instituciones locales.