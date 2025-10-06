La Municipalidad de Villa Giardino dio a conocer el balance de las Patronales

Villa Giardino. La pasada semana, el intendente de Villa Giardino, Jorge Soria, junto al subsecretario de Turismo Leonardo Camarca dieron a conocer el balance de las Fiestas Patronales 2025.

Según cifras oficiales, se registraron ingresos por 60.833.466 pesos, entre recaudación de puestos, entradas, publicidad, buffet y aportes de organismos provinciales y locales, mientras que los gastos de logística, artística y seguridad, entre otros, ascendieron a 61.579.357 pesos.

Respecto al impacto económico de la fiesta, Camarca detalló que aproximadamente más de 117 millones de pesos quedaron en la localidad.

Finalmente, el Intendente adelantó que comenzarán a trabajar en la conformación de una comisión organizadora especial que “trabaje durante todo el año por esta fiesta con el apoyo de la Municipalidad”.