La Provincia realizó la VII Jornada de Vacunación Antirrábica

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Rabia, que se conmemora cada 28 de septiembre, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llevó adelante la VII Jornada de Vacunación Antirrábica para perros y gatos, una campaña gratuita que refuerza la prevención de esta enfermedad y forma parte de una política pública sanitaria sostenida.

Las actividades se realizaron del 24 al 26 de septiembre en el Parque del Chateau y del 1 al 3 de octubre en el Parque de las Tejas, con una amplia participación de vecinos de la capital que se acercaron a vacunar a sus animales de compañía.

En el Parque del Chateau se vacunaron 128 animales (42 caninos machos, 49 caninos hembras, 4 felinos machos y 7 felinos hembras), aplicándose además 250 dosis de antiparasitarios.

Mientras que en el Parque de las Tejas se alcanzó a 243 animales (64 caninos machos, 64 caninos hembras, 15 felinos machos y 31 felinos hembras), con la colocación de 343 dosis de antiparasitarios.

En total, la campaña permitió la vacunación de 371 perros y gatos y la aplicación de 593 dosis de antiparasitarios internos de amplio espectro, con el fin de contribuir al cuidado integral de la salud de los animales y, por consiguiente, de sus tenedores responsables.

El objetivo de la jornada es concientizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención de la rabia y promover la tenencia responsable de animales de compañía, una acción que viene siendo valorada positivamente por los cordobeses, quienes han demostrado compromiso al participar activamente de estas jornadas.

En ese sentido, el veterinario del Instituto de Zoonosis, Darío Bonino, destacó: “Se ha visto que los vecinos han tomado conciencia de la importancia de mantener vacunadas contra la rabia a sus mascotas, ya que es la principal medida de prevención de esta enfermedad”.

Además, remarcó que La Provicnia ha dispuesto distintos espacios para reforzar y ampliar la cobertura de vacunación antirrábica para los animales de compañía. “Recordemos que la rabia es una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite de los animales a las personas, y estas políticas públicas sanitarias destinadas a perros y gatos son las principales medidas de prevención frente a las enfermedades zoonóticas”, enfatizó.

Además, el Ministerio de Salud recordó que, más allá de estas jornadas, el Instituto de Zoonosis mantiene durante todo el año un puesto fijo de vacunación gratuita para perros y gatos a partir de los tres meses de edad, con revacunación anual. El servicio funciona en Santiago Cáceres 1885, barrio Cáceres, de lunes a viernes de 8 a 15 horas y los sábados de 8 a 13 horas.

De esta manera, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso en la lucha contra la rabia y en la construcción de políticas públicas que fortalezcan el cuidado responsable de los animales y la salud de toda la comunidad.