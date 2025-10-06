Río Cuarto: Se realizó una jornada de concientización en el marco de «Córdoba Rosa»

Durante la jornada del pasado domingo, y en el marco de la campaña Córdoba Rosa que se desarrolla en toda la provincia con el objetivo de prevenir y detectar de manera temprana el cáncer de mama, se desarrolló el “Movimiento Rosa del Gran Río Cuarto” en el Anfiteatro Griego, del Parque Costas del río Cuarto.

La jornada contó con música, baile, clases abiertas, feria de artesanos y artistas invitados. Además, los visitantes también recibieron información precisa sobre el cáncer de mama y evacuaron sus dudas en el Punto Mujer.

Sobre la campaña, la delegada de la secretaría de la Mujer en Río Cuarto, Adriana Oviedo, detalló: “Empezamos el día 27 del mes pasado con la Copa Córdoba Rosa, que continuaremos el próximo sábado y así durante todo el mes, con actividades y jornadas de concientización y educación”.

“En los diferentes Punto Mujer de la ciudad y los municipios de la región, estaremos gestionando los turnos para que puedan realizarse las mamografías de manera gratuita en el hospital Regional de Río Cuarto. Invitamos a las mujeres de la ciudad para que se realicen los controles y el circuito de Salud en la Maternidad Kowalk”, resaltó la funcionaria.

En tanto, la Coordinadora Territorial de los Consejos Barriales, Luciana Petroff expresó: “Este fue el Movimiento Rosa del Gran Río Cuarto, donde participaron el Gobierno de la provincia de Córdoba, los Consejos Barriales junto a los tres municipios: Santa Catalina, Las Higueras y Río Cuarto. Además, instituciones que se sumaron, como la Universidad Nacional de Río Cuarto, la secretaría de Deportes Río Cuarto, organizaciones como ‘Trenzar Lazos’, ‘Latidos’ y la Feria ‘Teneme en Cuenta’”.

“La idea es concientizar a través de la salud, por esto estamos brindando clases de baile y ritmo al aire libre. Entre todos creamos una jornada de sensibilización y solidaridad”, concluyó.

Finalmente, el intendente local, Guillermo De Rivas remarcó: “Trabajamos de manera conjunta Provincia y Municipios a través del sistema de salud público, para que todas aquellas personas que no tengan los recursos necesarios, se les garantice el acceso a los controles, estudios y atención, a través del Hospital y los dispensarios de la ciudad”.

Para acceder a la agenda completa, ingresar al siguiente link: https://www.cba.gov.ar/cordoba-rosa/

Grilla de próximas actividades en Río Cuarto

Jueves 10/10 Campeonato de Fútbol femenino

Sábado 11/10 Copa Córdoba Rosa-Secretaria de La Mujer- Segunda fecha- Las Higueras

Lunes 13/10: CGM Alberdi – Jornada de Prevención

Jueves 16/10: Jornada de Concientización en la Plaza Roca

Viernes 17/10: Jornada de Concientización en la Plaza Roca Viernes Kosa

Viernes 17/10: Conversatorio: El poder del Apoyo: familias y redes acompañando EQUIPO TÉCNICO SECRETARÍA DE LA MUJER-RÍO CUARTO

Sábado 18/10 Final- Copa Córdoba Rosa-Secretaria de La Mujer-Río Cuarto – Caminata Rosa

Lunes 20/10 Charla Abordaje Multidisciplinario en pacientes con patología mamaria – Sede Colegio Médico Regional de Río Cuarto

Viernes 24/10: La Muni en tu Barrio Barrio Quintas del Bañado

Viernes 31/10 Charla de concientización, prevención diagnóstico y tratamiento del Cáncer de Mama