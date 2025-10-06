Se realizó en La Cumbre la EcoFeria 4R

La Cumbre. Como cada año, se realizó en la localidad de La Cumbre la "EcoFeria 4R", una iniciativa impulsada por el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes -y de la que participan distintas instituciones de la región- con el objeto de visibilizar iniciativas destinadas a cuidar el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos.

"Felicitamos a todos los que trabajan para hacer posible EcoFeria 4R y a quienes durante todo el año hacen realidad ideas y proyectos destinados a preservar el Medio Ambiente”, destacó el intendente Pablo Alicio.

Huerta Grande se sumó al evento

Dos instituciones educativas de Huerta Grande participaron en la 5ta Eco Feria, organizada por el Instituto Lourdes de La Cumbre.

El CENI 'Bernardino Rivadavia' y el IPET 200 'Ing. J. Palacios compartieron proyectos desarrollados.