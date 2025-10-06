Valle Hermoso fue sede de un seminario sobre trayectorias educativas

Valle Hermoso. El pasado viernes se llevó a cabo en Valle Hermoso el evento "Entramando Miradas”, para el Acompañamiento a Trayectorias Educativas. El seminario fue organizado por el Equipo Profesional de Acompañamiento Educativo (EPAE) del Ministerio de Educación en el Hotel Santa Clara de Valle Hermoso. Además contó con el apoyo de la mesa de Coordinación Local Educativa (CLE) y del Municipio.

Estuvieron presentes el intendente Daniel Spadoni, el secretario de Gobierno Fabián Aguirre y la directora de Cultura y Educación Mónica Garnica.

La jornada también contó con la presencia de directores de escuelas secundarias, preceptores, y profesores de escuelas de gestión privada, pública, y modalidad especial como así también inspectores de zona.

