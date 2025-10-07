Bialet Massé se tiñe de rosa por el cáncer de mama

Bialet Massé. En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, la Municipalidad de Bialet Massé puso en marcha el “Circuito Octubre Rosa”, una iniciativa destinada a promover la prevención y detección temprana de esta enfermedad. Las actividades se desarrollarán los días viernes 3, 17, 24 y 31, y el martes 21 de octubre, en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicado en la esquina de Del Viso y Rivera Indarte.

El circuito comenzará cada jornada a las 07:00 horas con la apertura del turnero para ecografías mamarias, con cupos limitados. A las 07:30 horas se llevará a cabo una charla de concientización, donde profesionales de la salud brindarán información sobre la importancia del control periódico y los hábitos saludables. Finalmente, desde las 09:00 horas, se realizarán controles ginecológicos, Papanicolaou y colposcopías, estudios fundamentales para la prevención y detección temprana de patologías.

La campaña, enmarcada en la gestión municipal 2023-2027, busca reforzar el compromiso con la salud de las mujeres bialetenses, invitando a toda la comunidad a participar activamente en las jornadas.

Para más información y turnos, se puede contactar al (3541) 448188 o (3541) 1743235.