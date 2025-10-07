Capilla del Monte presenta el “Proyecto Impulsa”, para promover el desarrollo local

Capilla del Monte. La Municipalidad de Capilla del Monte, junto a la Cámara de Turismo y la Universidad Provincial de Córdoba, llevará a cabo el lanzamiento del Proyecto Impulsa, una propuesta que busca fomentar el crecimiento económico, la capacitación y la innovación en la comunidad.

El evento se realizará hoy a las 19 horas en la Sala Poeta Lugones y contará con la participación de autoridades locales, representantes académicos y referentes del sector turístico y productivo.

El Proyecto Impulsa surge como una articulación entre el sector público, privado y académico, con el propósito de fortalecer las capacidades locales, promover la formación profesional y acompañar el desarrollo sostenible de Capilla del Monte y su región.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de encuentro y cooperación que favorezcan nuevas oportunidades para emprendedores, estudiantes y actores del turismo, uno de los motores económicos más relevantes del Valle de Punilla.

El municipio invita a toda la comunidad a participar de esta presentación, en la que se darán a conocer los objetivos, ejes de acción y primeras líneas de trabajo del programa.