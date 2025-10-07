El Museo de las Mujeres reabre restaurado y con seis salas nuevas

La Provincia de Córdoba inauguró la puesta en valor del Espacio Cultural Museo de las Mujeres, un edificio patrimonial que vuelve a abrir sus puertas con una fuerte impronta de inclusión y renovación.

El acto fue encabezado por el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, y la directora del museo, Valeria Trecco, junto a referentes del ámbito cultural y artistas locales. Las obras incluyeron la recuperación de seis salas en desuso, la modernización del auditorio, la puesta en valor del patio central y la renovación integral de los sistemas de iluminación y sonido. En total, la intervención abarcó más de 1.100 metros cuadrados.

Durante la jornada, se inauguró una muestra que reúne obras de Mora Grynblat, Violeta Lemme y Belén Riego, junto a piezas adquiridas recientemente para la colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa.

Sansica destacó que “esta remodelación es el resultado de un trabajo en equipo con el acompañamiento del gobernador Martín Llaryora. Apostamos al arte y la cultura como herramientas para el desarrollo social, porque Córdoba es cultura”.

Trecco recordó que el edificio fue originalmente un club de hombres al que las mujeres tenían prohibido el ingreso: “Cien años después, lo ocupamos nosotras y lo convertimos en un espacio abierto, plural y de encuentro”, expresó.

El acto contó con intervenciones artísticas del Seminario de Danza Clásica Nora Irinova y de la Orquesta Filarmónica de Córdoba, que ofrecieron un recorrido inmersivo donde música, danza y artes visuales se integraron en una experiencia sensorial única.

La reapertura del Museo de las Mujeres reafirma su propósito de visibilizar la producción artística de mujeres y disidencias, multiplicando las oportunidades de expresión y fortaleciendo la agenda cultural de la provincia.

El espacio puede visitarse de martes a sábados y feriados, de 10 a 19 horas, con entrada libre y gratuita.