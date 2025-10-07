Energía limpia en Traslasierra: VIAL RG abrió su planta de biodiesel en Villa Dolores

En Villa Dolores comenzó a funcionar la primera planta de producción de biodiesel de la empresa VIAL RG, una iniciativa privada orientada a abastecer la maquinaria utilizada en obra pública y fortalecer el desarrollo productivo regional.

El emprendimiento, pionero en el Valle de Traslasierra, se enmarca en la Ley Provincial 10.721 de promoción y fomento de biocombustibles y bioenergías, y representa un avance en la articulación entre el sector público y privado hacia una transición energética sostenible.

La planta está ubicada en el Centro Operativo Sustentable Oeste (COSO), un predio de VIAL RG que reúne distintas unidades de producción sustentable, entre ellas mezclas asfálticas y proyectos de energía solar. Produce biodiesel B100, elaborado íntegramente con soja cordobesa, que permite reducir la huella de carbono y las emisiones contaminantes.

El combustible se destinará al abastecimiento de obras públicas y flotas viales, tanto públicas como privadas, consolidando el liderazgo de Córdoba en materia de biocombustibles sostenibles.

Del acto inaugural participaron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; el director provincial de Biocombustibles y Bioenergías, Mariano Santillán; el director provincial de Vialidad, Martín Gutiérrez; y el intendente de Villa Dolores, Maximiliano Rivarola, junto a funcionarios locales y empresarios.

Dellarossa destacó que “la planta de biodiesel en Villa Dolores marca un hito en la decisión del Gobierno de Córdoba de impulsar la transición energética. Es posible transformar nuestra matriz productiva, generar energía limpia y al mismo tiempo potenciar el desarrollo local”.

Por su parte, Santillán subrayó que la puesta en marcha de la planta “permitirá que toda la zona de Traslasierra cuente con una producción local de biocombustibles, elaborada con materias primas cordobesas, generando empleo calificado y promoviendo energías renovables”.

El primer lote de biodiesel ya está operativo y se utilizará en maquinaria vial e infraestructura provincial. Además, en el marco del evento se realizó la Jornada Emprendedora del Noroeste Cordobés, donde se probaron usos reales del biocombustible en generadores eléctricos, vehículos viales y un vehículo municipal.

Con esta puesta en marcha, Córdoba reafirma su modelo de producción local, tecnología propia y economía circular, fortaleciendo la transición energética y el desarrollo sostenible del interior provincial.