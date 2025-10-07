Estudiantes y empresas se reúnen en la Feria de Empleo de la UNC

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) lleva adelante las Jornadas de Inserción Profesional y Feria de Empleo, un espacio de encuentro entre estudiantes, personas graduadas y organizaciones del sector productivo y de servicios.

Desde ayer, el Pabellón Argentina se convirtió en el centro de actividades y vinculación profesional, donde los asistentes pueden conocer las competencias más valoradas en el mundo laboral, los nuevos desafíos del mercado de trabajo y las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece el entorno actual.

El evento se desarrolla de manera articulada entre las facultades de Arquitectura, Agronomía, Ciencias Químicas, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y Lenguas, junto a la Secretaría de Graduados de la UNC.

Con charlas, stands, talleres y espacios de asesoramiento, la propuesta busca fortalecer los vínculos entre la formación universitaria y la inserción laboral, promoviendo la conexión directa entre quienes buscan empleo y las instituciones que demandan nuevos perfiles profesionales.

Las actividades continuarán este martes 7 de octubre de 11 a 18 horas, con entrada libre y gratuita, invitando a toda la comunidad universitaria a participar y proyectar su futuro profesional.