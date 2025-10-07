La Cumbre: comenzaron las jornadas recreativas para adultos mayores

La Cumbre. Comenzaron a realizarse las jornadas recreativas para adultos mayores en el CIC y la pileta techada Municipal de La Cumbre.

En este marco, 25 adultos mayores compartieron las actividades organizadas por el Municipio local, que concluyeron con un desayuno compartido en la sede del CIC.

"Continuamos generando más y mejores propuestas para el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”, dijeron desde el área de Deportes local.