Lanzaron en Huerta Grande un programa para personas con discapacidad

Huerta Grande. Ayer en horas de la mañana en el SUM de la Municipalidad de Huerta Grande se hizo oficial el programa "EPT Discapacidad a través de ONG".

Este programa que depende de la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral de la Nación genera este espacio de entrenamiento para el trabajo a personas con discapacidad.

Ellas serán asignadas a distintas áreas de la municipalidad y deberán cumplir 20 horas semanales.

De dicho encuentro participaron autoridades de la Municipalidad de Huerta Grande; la Sec. de Gobierno Lucrecia Cavanna, el Dir. de Desarrollo Social Nelson Romero, la coordinadora del Área de Discapacidad Priscila Ortega, la Coord. de RRHH Liliana Quevedo, la presidenta del Club Sportivo Huerta Grande Lorena Guevara y la Coord. de la oficina de Empleo que funciona en la Municipalidad de La Falda y gestiona este proyecto, Karim Blanco, sumado a los beneficiarios de este programa.