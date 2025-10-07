Llaryora inició las obras para completar la Autopista 19

El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes en Cañada Jeanmaire el inicio de los trabajos para finalizar los dos tramos faltantes de la Autopista Nacional Ruta 19, una obra que había sido abandonada por el Estado nacional y que ahora será culminada con recursos propios de la Provincia.

Los tramos a ejecutar comprenden 16,8 kilómetros entre San Francisco y Devoto, y 16,7 kilómetros entre Devoto y Cañada Jeanmaire. La empresa Benito Roggio e Hijos S.A. estará a cargo de ambos sectores, tras resultar adjudicataria en las licitaciones correspondientes.

Con este avance se completa la reactivación de los 62,9 kilómetros paralizados, sumando los 29,4 kilómetros ya anunciados entre Arroyito y Santiago Temple.

Durante el acto, Llaryora destacó que la obra marcará “un hecho histórico” al transformar “una ruta de la muerte en una autopista del progreso”. La inversión total asciende a 191.166 millones de pesos, y forma parte de un corredor clave para la producción cordobesa y el intercambio comercial con el Mercosur.

El mandatario subrayó la importancia de la cooperación entre distintos sectores: “Podemos pensar distinto, pero podemos trabajar juntos. Les agradezco a cada vecino y a cada pueblo de la región”.

Asimismo, reiteró su reclamo por la falta de inversión nacional en infraestructura básica: “Somos una de las regiones que más aporta a la Nación y una de las más olvidadas. La mayoría de las obras que hicimos aquí fueron con recursos de los cordobeses. Es injusto”.

La Autopista 19 conecta la ciudad de Córdoba con San Francisco y con la localidad santafesina de Santo Tomé. Por este corredor circulan más de tres millones de vehículos al año, y su culminación garantizará una conexión más segura y eficiente entre las principales localidades del este provincial.

Llaryora recordó también que la Provincia continúa ejecutando obras estratégicas como las autovías de Calamuchita y Punilla, y afirmó que “gobernar es generar trabajo”, al destacar el impacto laboral que tendrá la reactivación de los proyectos viales en la región.