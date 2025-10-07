Más datos para el agro: Córdoba incorporó su estación meteorológica número 132

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba incorporó una nueva unidad en la zona rural de Río Tercero, sobre el camino pavimentado que conecta con Tres Pozos. Con esta instalación, la provincia alcanza 132 estaciones en funcionamiento distribuidas estratégicamente en todo el territorio.

El nuevo nodo permitirá mejorar la cobertura y calidad de los datos agrometeorológicos, aportando información en tiempo real sobre precipitaciones, temperaturas, humedad, vientos y radiación solar. Estos registros son fundamentales para la toma de decisiones en la producción agropecuaria y la gestión de riesgos climáticos, beneficiando a productores, técnicos e instituciones locales.

La información generada por las estaciones puede consultarse de forma pública y gratuita a través del portal oficial de la Red de Estaciones Meteorológicas, una herramienta de acceso abierto que promueve la transparencia y la innovación tecnológica en el agro cordobés.

Con esta nueva incorporación, el Gobierno de Córdoba refuerza la infraestructura tecnológica aplicada al desarrollo agroindustrial, consolidando una red provincial que aporta previsibilidad, seguridad y competitividad a la actividad productiva.