San Roque: finalizan las inscripciones para el curso de manipulación de alimentos

San Roque. La Comuna de San Roque anunció la apertura de inscripciones para el curso online de Manipulación de Alimentos, una propuesta formativa destinada a todas aquellas personas que deseen obtener el carnet habilitante de validez nacional, con vigencia por tres años.

Las inscripciones estarán abiertas hasta hoy, y el curso se dictará de manera virtual, lo que facilita la participación de vecinos y trabajadores del rubro gastronómico, comercios, emprendimientos y público en general.

Una vez completadas las instancias teóricas, los participantes deberán rendir un examen presencial en la sede comunal, requisito indispensable para la obtención del carnet. Este documento es exigido por las autoridades sanitarias en todo el país para garantizar las buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria.

Desde el área de Bromatología de la Comuna de San Roque destacaron la importancia de esta capacitación como una herramienta fundamental para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y fortalecer la responsabilidad de quienes manipulan productos destinados al consumo.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 3541-677191 o escribir al correo electrónico [email protected].

