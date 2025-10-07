Tanti inició gestiones para incorporar aparatología en el Centro de Salud

El gobierno municipal de Tanti avanza en gestiones para sumar aparatología en el Centro de Salud. El intendente Emiliano Paredes se reunió con Gustavo Klein, director del IIPLAST y se acordó la incorporación de nuevo equipamiento.

El encuentro forma parte del trabajo continuo para concretar un objetivo clave: la ampliación del servicio de diagnóstico por imágenes, con la adquisición de un aparato de radiología en la localidad de Tanti antes del 2027.

«Nuestro objetivo es mejorar la atención sanitaria de los vecinos»; expresaron desde el gobierno local.