Valle Hermoso: cuarto encuentro de la Diplomatura de Acompañantes Comunitarios

Valle Hermoso. Desde el área de Salud del municipio de Valle Hermoso informaron que una veintena de personas participaron del cuarto encuentro de la Diplomatura de Acompañantes Comunitarios.

“Esta vez, el eje fue Diversidad e Inserción Social, y volvimos a encontrarnos para pensar cómo acompañar desde el respeto, la escucha y la inclusión. Seguimos tejiendo redes comunitarias, reconociendo la potencia de lo colectivo para transformar realidades. Gracias a quienes siguen construyendo este espacio con compromiso y mirada sensible”, destacaron los organizadores.