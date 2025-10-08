Alta Gracia: se abren las inscripciones para un concurso de pintura

Alta Gracia. El Museo Manuel de Falla de Alta Gracia anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición del tradicional Concurso de Pintura al Aire Libre “Manuel de Falla”, que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre.

Con temática libre, la convocatoria está dirigida a pintores mayores de 18 años con residencia en Argentina, invitando a artistas de todo el país a compartir una jornada creativa en un entorno patrimonial y natural único.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 27 de octubre, enviando un correo electrónico a [email protected] o comunicándose telefónicamente al (03547) 429292.

Desde la organización destacaron que el concurso busca promover la expresión artística al aire libre, el encuentro entre creadores y la puesta en valor del paisaje de Alta Gracia, ciudad estrechamente vinculada a la figura del compositor español Manuel de Falla.

