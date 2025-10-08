Avanza la obra en la Escuela Ricardo Rojas de El Durazno

Tanti. La Escuela Ricardo Rojas, ubicada en El Durazno, atraviesa una importante transformación edilicia gracias a una obra financiada con fondos propios de la Municipalidad de Tanti.

Los trabajos, que ya se encuentran en su etapa final, incluyen la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM), aulas adicionales y mejoras generales en la infraestructura del establecimiento. Estas intervenciones permitirán ofrecer más espacios, mayor comodidad y mejores condiciones tanto para la enseñanza como para el aprendizaje.

Desde el municipio de Tanti destacaron que cada avance representa una inversión concreta en el futuro de los niños y niñas de la comunidad, fortaleciendo su acceso a una educación de calidad.

“Apostar a la educación es apostar al crecimiento de toda la comunidad”, expresaron las autoridades locales al remarcar el compromiso con el desarrollo educativo y social de Tanti.

