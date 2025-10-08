Bialet Massé: municipio colocó delineadores sobre la ruta 38 y ruta E55

Bialet Massé. El pasado lunes, personal municipal colocó delineadores sobre la ruta 38 y ruta E55 de manera estratégica.

Sus ubicaciones comprenden:

Ruta Nacional 38 esq. Mariano Moreno con más de 200 metros lineales de extensión.

Ruta Nacional E55 esq. Juarez Celmán con más de 300 metros lineales de extensión.

"De esta manera optimizamos el tránsito, evitando maniobras peligrosas y priorizamos la seguridad vial en nuestra localidad”, señalaron desde el área vial del municipio.

