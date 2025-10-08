Capilla del Monte une educación y desarrollo con el programa “Impulsa”

La Municipalidad de Capilla del Monte presentó “Impulsa”, un nuevo programa creado en articulación con la Universidad Provincial de Córdoba, con el objetivo de brindar soluciones concretas al sector privado local.

El lanzamiento incluyó la firma de un convenio con la Cámara de Turismo de Capilla del Monte, consolidando una red de cooperación entre el Estado, la academia y los emprendedores de la ciudad.

Una de las innovaciones del proyecto será la participación activa de estudiantes universitarios, quienes asumirán el rol de ejecutivos de cuentas para asesorar directamente a los prestadores privados que se inscriban hasta el 15 de octubre.

Durante el proceso, los jóvenes realizarán diagnósticos, acompañamiento y propuestas de mejora en comunicación, diseño y gestión comercial, generando una experiencia de formación profesional en territorio y al servicio de la comunidad.

Desde el municipio destacaron que el programa se enmarca en el Plan Estratégico de Federalización de la Educación Superior, impulsado por el gobernador Martín Llaryora, que busca acercar la educación pública de calidad a todas las regiones de la provincia.