Carlos Paz fortalece su vínculo con el Parque Nacional Quebrada del Condorito

Villa Carlos Paz reafirma su rol como ciudad portal de ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Córdoba y parte esencial de la identidad serrana.

El intendente Esteban Avilés mantuvo un encuentro con el interventor del Parque, Gerardo Moya Rollán, y con Valeria Catalfo, integrante del equipo de guías, con el objetivo de profundizar la agenda conjunta de trabajo que la ciudad mantiene con el área protegida.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados al fomento de la vida al aire libre, la preservación del ambiente y la promoción del turismo responsable, fortaleciendo la conexión entre la comunidad carlospacense y el patrimonio natural del Parque.

El encuentro ratificó la voluntad del municipio y de la administración del Parque de continuar desarrollando acciones educativas, recreativas y ambientales que consoliden a Villa Carlos Paz como un referente en materia de sustentabilidad y disfrute consciente de la naturaleza.