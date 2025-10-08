Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos organizan un nuevo certamen lácteo nacional

La Región Centro, integrada por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, realizará una nueva edición del Concurso Nacional de Quesos, Manteca y Dulce de Leche, un evento que busca reconocer la calidad, la innovación y el valor agregado de los productos lácteos argentinos.

El certamen se llevará a cabo los días 8 y 9 de octubre en el Complejo Deportivo del Unión Fútbol Club de Totoras, provincia de Santa Fe, en el marco de la Fiesta Nacional de la Leche.

Más de 80 empresas de todo el país presentarán cerca de 400 productos que serán evaluados por un jurado técnico y especializado del INTI y la Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL), instituciones que aportan su experiencia en la mejora de la calidad y la innovación tecnológica en el sector.

El concurso está dirigido a pequeñas y medianas empresas del rubro lácteo, con el propósito de visibilizar cada eslabón de la cadena productiva y fortalecer el crecimiento del sector. Además, busca estimular la mejora continua y potenciar la presencia de los productos argentinos en los mercados nacionales e internacionales, promoviendo el consumo de alimentos tradicionales como los quesos, la manteca y el dulce de leche.

Desde el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, organizador junto a sus pares de Santa Fe y Entre Ríos, destacaron que este encuentro “consolida a la Región Centro como un polo de innovación y calidad en la producción de alimentos con valor agregado en origen”.