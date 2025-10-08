El Festival Internacional de Teatro pone un pie en Capilla del Monte

Capilla del Monte. El próximo viernes, Capilla del Monte será escenario de una de las presentaciones destacadas del 15° Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur, con la puesta en escena de la obra “Tejedoras de Abismos”, a cargo de la reconocida compañía española Hongaresa Teatro.

La función se realizará a las 20 horas en el Cine Teatro Enrique Muiño (Deán Funes 526), y las entradas podrán adquirirse en la boletería del teatro. La obra, con una duración de 80 minutos y clasificación ATP, propone una reflexión profunda sobre los vínculos humanos, los límites de la comunicación y las emociones que tejen nuestras relaciones.

“Tejedoras de Abismos” forma parte de la vasta programación del Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur, que reúne cada año a elencos nacionales e internacionales con el propósito de celebrar la diversidad artística y el intercambio cultural entre países del Mercosur.

Con el apoyo de Cultura.cba, la Agencia Córdoba Cultura, la Municipalidad de Capilla del Monte y la compañía Hongaresa Teatro, esta propuesta invita al público serrano a disfrutar de una experiencia teatral única, en el marco de un evento que consolida a Córdoba como un polo cultural de relevancia internacional.