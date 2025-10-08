El Poder Judicial habilitó una web para seguir la quiebra de Márquez & Asociados

El Poder Judicial de Córdoba incorporó al portal web “Grandes Concursos y Quiebras” los datos más relevantes vinculados al proceso de quiebra de la empresa constructora Márquez & Asociados, permitiendo que acreedores, proveedores, clientes e interesados puedan consultar las resoluciones judiciales y actuaciones que los involucren.

El sitio, creado por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación (Concursos y Sociedades n.° 8), junto a la Secretaría Civil del Tribunal Superior de Justicia y la Oficina de Comunicación, busca facilitar el acceso público a la información y brindar mayor transparencia.

Entre las novedades, se destaca una sección de “Preguntas frecuentes”, diseñada para orientar a quienes participan del proceso. Allí se explican, en lenguaje claro, conceptos como qué implica una quiebra, cómo verificar créditos, qué sucede con los contratos, demandas, y la situación de los trabajadores y clientes de la sociedad.

El tribunal calificó la quiebra como “compleja” y dispuso la inhibición general de bienes de la empresa, además de prohibir pagos directos a la deudora, los cuales deberán canalizarse únicamente a través de la cuenta bancaria judicial habilitada.

La sindicatura está a cargo de dos estudios contables:

Juan Carlos Ledesma y María Fabiana Fernández, con sede en Ayacucho 330, 1° piso (Córdoba), correo electrónico: [email protected], teléfono 0351-4216589.

Florencio Escribano Martínez y Fernando Daniel Perasso, con domicilio en 25 de Mayo 125, piso 9° (Córdoba), correo electrónico: [email protected], teléfono 0351-4256843.

Por consultas generales, los interesados pueden comunicarse con el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 52° Nominación al teléfono 448-1000 (interno 11514).