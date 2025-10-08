Jesús María ya tiene Bandera propia

Jesús María. Finalmente ayer, autoridades municipales e integrantes de diversas instituciones intermedias de Jesús María presentaron la bandera que representará a la localidad, denominada: “Estrella del Norte Cordobés”.

La misma fue creada por Martín Del Fabro y elegida por un jurado integrado por autoridades, tribunos, concejales y vecinos de la ciudad. Hubo 126 propuestas con 19 proyectos seleccionados por cumplir con los criterios establecidos.

El proceso fue impulsado por la vicegobernadora Myrian Prunotto y desarrollado en conjunto con la Municipalidad de Jesús María.

En total se señaló que se recibieron 126 propuestas gráficas elaboradas por vecinos, instituciones y organizaciones locales. Tras un riguroso proceso técnico de evaluación, 19 proyectos fueron seleccionados por cumplir con los criterios vexilológicos establecidos, y de ellos tres pasaron a la instancia final.

Según se determinó, cada 7 de octubre será el "Día de la bandera de Jesús María".

La nueva Bandera

La bandera está compuesta por tres franjas horizontales y un sol flamígero dorado, símbolo compartido con la bandera nacional y provincial:

– Rojo: representa la historia local, la valentía de su gente, la herencia jesuita, el legado de Pío León y el presente pujante de la ciudad.

– Blanco: simboliza la integración social y cultural de Jesús María como ciudad multifacética y acogedora.

– Celeste: expresa la conexión con la Nación y la Provincia, y el orgullo de ser parte del proyecto argentino.

– Sol flamígero: sintetiza los valores, el rumbo y la vitalidad de Jesús María como “estrella del norte cordobés”.