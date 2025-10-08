Jueves en la Feria del Libro: del Japón ancestral al espíritu del Cordobazo

Este jueves 9 de octubre, la Feria del Libro Córdoba ofrecerá una programación diversa que combinará cultura, ciencia y memoria histórica. Desde las 11:00 y hasta las 21:00, las carpas y escenarios del evento recibirán a escritores, investigadores, músicos y cineastas en una jornada que promete intensidad y variedad.

A las 16:00, en la Carpa Leonor Allende, se realizará el conversatorio sobre “Plataformas de streaming. Una economía de la dispersión” de Agustín Berti, que explora cómo el consumo audiovisual cambió con la era digital. En simultáneo, la Carpa Susana Cabuchi será escenario de las presentaciones de “Miseria planificada” y “Sarita: ¡trabajadoras sí, esclavas no!”, obras con fuerte contenido social que invitan a reflexionar sobre la actualidad laboral y económica.

A las 17:00, el espacio “Palabra universitaria: entre cátedras, cafés y escrituras” conectará el mundo académico con la creación literaria, en diálogo con la tradición universitaria cordobesa.

El CONICET inaugurará su ciclo a las 18:00 con la charla “Córdoba antes de Córdoba: una mirada desde la arqueología y los museos”, en la Carpa Julio Carri Pérez.

La tarde cerrará con dos propuestas centrales: a las 19:00, la escritora Viviana Rivero ofrecerá una charla abierta en la Carpa Leonor Allende, mientras que en el Escenario Miguel Iriarte se presentará Kyomei Daiko, ensamble de tambores japoneses.

La jornada concluirá a las 21:00 con la proyección de Tosco (2011, dir. Adrián Jaime) en el Cineclub Municipal, conmemorando los 50 años del fallecimiento del histórico dirigente sindical Agustín Tosco.

Todas las actividades son gratuitas. La Feria del Libro Córdoba puede visitarse de lunes a sábado y feriado de 11:00 a 21:00, y los domingos de 15:00 a 21:00.