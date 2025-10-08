La “AstroFest" llega a La Cumbre

La Cumbre. Se viene un nuevo fin de semana largo y La Cumbre está preparando propuestas y actividades para que disfrute toda la familia.

El viernes 10 y sábado 11 se realizará la AstroFest, un encuentro único e inolvidable para explorar los misterios del cielo de la mano de expertos, pero de manera sencilla y accesible, apta para todo público.

Astrofotografía, microcine 3D, charlas, observación de planetas, constelaciones y mucho más, gratis en La Cumbre.

"Te esperamos a partir de las 19hs. Las actividades se realizarán en distintas locaciones, con epicentro en Pje Tassano (entre Belgrano y López y Planes) y en Caraffa y Belgrano”, destacaron los organizadores.

