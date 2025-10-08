La Falda se prepara para la Fiesta Nacional del Alfajor

La Falda. La ciudad de La Falda se prepara para celebrar una de sus tradiciones más dulces y convocantes: la Fiesta Nacional del Alfajor, que este año se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre en el centro de la ciudad serrana.

Durante tres jornadas, turistas y vecinos podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades, espectáculos musicales y una imponente feria de productores locales y regionales que rinden homenaje a uno de los íconos más representativos de la gastronomía argentina: el alfajor.

El escenario principal contará con una destacada grilla artística, encabezada por Agapornis, junto a figuras como Willy Magia, Flor Ferreyro, Franco Reale, Los Herrera, La Garetto, Música para Volar, Felicitas Pizarro, Camila Calderón, Miguel Ángel Cherutti, Dúo Aruma, Alcornoque, Fugitivos, Giros, Lenny Kravitz Experience, Grupo Cristal, Takulra, El Andariego, Nico Rearte y El Embrujo.

Organizada por la Municipalidad de La Falda, con el apoyo de empresas y marcas locales, la Fiesta Nacional del Alfajor combina la promoción de los emprendedores con espectáculos para toda la familia, convirtiéndose en un evento turístico clave del calendario cordobés.

Como cada año, la propuesta incluirá degustaciones, concursos, stands de repostería artesanal, espacios de juegos y cocina en vivo, además de una fuerte apuesta por el turismo gastronómico y cultural.

Con entrada libre y gratuita, la Fiesta Nacional del Alfajor invita a disfrutar de tres días de sabor, música y tradición en el corazón del Valle de Punilla.

La Fiesta más dulce del país ya está por comenzar.