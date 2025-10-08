“La Muni en tu Barrio” brindará asesoramiento en Huerta Grande

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande lanzó una nueva edición del programa “La Muni en tu Barrio”, una iniciativa que busca fortalecer la presencia del Estado local en cada sector de la comunidad, brindando información y asesoramiento sobre los programas provinciales +26, PPP y Banco de la Gente.

Del 6 al 24 de octubre, los equipos municipales recorrerán los distintos barrios de la localidad para atender consultas, orientar a los vecinos y facilitar el acceso a estos beneficios. La propuesta se desarrollará de 10 a 12 horas, en plazas, espacios culturales y comunitarios, permitiendo un contacto directo entre los ciudadanos y las áreas municipales.

El cronograma incluye visitas a los barrios Parque, Los Lirios, Los Manantiales, Los Diques, El Balneario, Tres Árboles, Centro, El Cóndor, El Alto, Panamericano, La Quebrada, El Romerillo, La Berna y La Muyuna, entre otros, garantizando la llegada a todos los sectores de Huerta Grande.

En simultáneo, la Municipalidad lleva adelante una Campaña de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, con controles y acciones informativas orientadas a promover hábitos saludables y detectar factores de riesgo. Esta actividad también se desarrollará entre el 6 y el 24 de octubre, acompañando las jornadas barriales.

Con estas iniciativas, la gestión municipal reafirma su compromiso con la salud, la cercanía y la inclusión, promoviendo una relación más directa con los vecinos y facilitando el acceso a programas que mejoran la calidad de vida de toda la comunidad.