San Roque: finalizó la campaña de vacunación antirrábica

Córdoba
miércoles, 8 de octubre de 2025 · 01:28

San Roque. El jefe comunal de San Roque, Jorge Bustamente, anunció ayer que finalizó con gran éxito la Campaña 2025 de Vacunación Antirrábica, con más de 500 mascotas vacunadas.
La vacunación de las mascotas es un acto de responsabilidad de cada habitante ya que se garantiza un estado saludable para cada uno de ellas, a la vez que ayuda a la comunidad a evitar que se contagien de muchas enfermedades que se previenen por medio de la vacunación responsable. 
"Agradecemos a todos los vecinos y vecinas que se acercaron a los diferentes puntos en las fechas publicadas”, destacaron. 
 

