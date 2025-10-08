Valle Hermoso: el jardín “Rayito de Sol” invitó a su Feria de Ciencias

Valle Hermoso. El próximo jueves 9 de octubre, el Jardín Maternal y Sala Cuna “Rayito de Sol” de Valle Hermoso llevará adelante una nueva edición de su Feria de Ciencias, un evento que busca despertar la curiosidad, el pensamiento crítico y el amor por el conocimiento desde los primeros años de la infancia.

La jornada contará con dos presentaciones: el turno mañana, a las 09:30 horas, y el turno tarde, a las 16:00 horas, permitiendo la participación de todas las familias y la comunidad educativa.

A lo largo de la feria, los más pequeños compartirán experiencias, juegos y proyectos elaborados junto a sus docentes, donde la exploración, la observación y la creatividad serán protagonistas. La propuesta se enmarca dentro del trabajo pedagógico del jardín, que promueve el aprendizaje a través del juego, la experimentación y la participación activa.

Organizada por el Jardín Maternal y Sala Cuna Rayito de Sol, con el acompañamiento de la Municipalidad de Valle Hermoso, la feria se consolida como un espacio de encuentro entre niños, familias y educadores, donde la ciencia se vive con alegría, imaginación y descubrimiento.