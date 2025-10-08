Villa Giardino participó del 2° Encuentro de Escritores de Punilla

Villa Giardino. El municipio de Villa Giardino participó el pasado lunes del acto de apertura del Segundo Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla - Uniendo Letras de la Argentina” que se realizó en Valle Hermoso.

Participaron autoridades de la Municipalidad de Valle Hermoso y de otras localidades de la región, escritores y público en general. En representación de Villa Giardino participó el director de Cultura, Mariano Scaturchio.

Las actividades se llevaron a cabo en el Hotel El Castillo (Santa Teresa 933).

