Villa Giardino participó del 2° Encuentro de Escritores de Punilla

Córdoba
miércoles, 8 de octubre de 2025 · 01:39

Villa Giardino. El municipio de Villa Giardino participó el pasado lunes del acto de apertura del Segundo Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla - Uniendo Letras de la Argentina” que se realizó en Valle Hermoso.
Participaron autoridades de la Municipalidad de Valle Hermoso y de otras localidades de la región, escritores y público en general. En representación de Villa Giardino participó el director de Cultura, Mariano Scaturchio.
Las actividades se llevaron a cabo en el Hotel El Castillo (Santa Teresa 933).
 

