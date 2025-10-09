Alimentos y bebidas cordobesas llegaron a una prestigiosa feria de Alemania

Una delegación empresarial cordobesa, conformada por 45 emprendimientos y coordinada por la Agencia ProCórdoba, participó en Köln, Alemania de “Anuga 2025”, la feria de alimentos y bebidas considerada como la más importante a nivel internacional.

Acrónimo de “Exposición General de Alimentos y Bebidas”, el evento convocó a más de 7.000 expositores de más de 100 países y a decenas de miles de visitantes profesionales.

La participación en esta feria de negocios permitió que los empresarios entrasen en contacto directo con otras contrapartes potencialmente interesadas en sus productos, lo que posibilita su ingreso y ventas en el mercado europeo y de otras regiones del mundo.

En esta oportunidad, Córdoba contó con un stand propio acompañando a empresas productoras de alimentos y granos.

En total, la delegación cordobesa estuvo integrada por 25 firmas expositoras y 20 que participaron en calidad de visitantes, quienes recorrieron la feria para adquirir experiencias, conocer las nuevas tendencias mundiales y generar oportunidades comerciales.

El evento está dirigido a un público exclusivamente profesional y se presenta como una gran ocasión para encontrarse con más de 100.000 compradores internacionales con alto poder de decisión que buscan conocer las últimas innovaciones y tendencias del mercado.

La presencia cordobesa

Las 45 empresas cordobesas provienen de Córdoba, Villa María, Hernando, Adelia María, General Deheza, Río Segundo, General Cabrera, Ticino, Carnerillo, Estación Juárez Celman, Monte Maíz, Arroyito, La Carlota. Las firmas son productoras de alimentos y bebidas, procesados agrícolas, y servicios conexos, junto a otras comercializadoras de productos primarios.

Además, en el stand del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA), estuvieron exponiendo dos frigoríficos locales.

En el stand cordobés, Benjamín y Emiliano Riva, resaltaron que “por primera vez junto a ProCórdoba estamos participando de esta feria tan importante con nuestras siete marcas del grupo Dulcor Alimentos. Estamos en búsqueda de nuevos mercados para expandir y abrir nuevas posibilidades y hoy nuestra principal parte del mundo que queremos captar es África”.

“La gente de la agencia de ProCórdoba, nos están acompañando y motivando a seguir creciendo y expandiendo nuestras marcas en el mundo”, agregaron.

Por su parte, Francisco Macario de la empresa Gastaldi, también destacó la importancia de esta mega feria mundial y contaron su experiencia: “venimos a mostrar nuestro maní y nuestro popcorn que estamos intentando expandir en nuevos mercados, principalmente a Europa, comenzamos el diálogo con un nuevo cliente de África y con algunos potenciales clientes de China”.

“Creemos que es clave participar en estos en estos encuentros tanto como éstos porque no solamente nos abre las puertas a nuevos mercados, sino que es el lugar donde nosotros hacemos networking y nos reunimos con nuestros clientes”, agregó el representante del equipo de comercio exterior de la firma radicada en General Deheza.