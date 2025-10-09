Bialet Massé se prepara para su 2° Feria del Libro

Bialet Massé. Con el lema inspirado en el pensamiento del Dr. Juan Bialet Massé, “Enseñar es la suprema caridad, aprender la gran conquista…”, la Municipalidad de Bialet Massé organiza la segunda edición de la Feria del Libro, un encuentro cultural que se desarrollará los días 17 y 18 de octubre en distintos espacios de la localidad.

El acto inaugural se realizará el viernes 17 a las 14.30 horas en el Salón Municipal “Tohaen”, con actividades simultáneas en el CIC, ubicado en Calle Del Campillo y Rivadavia.

La feria ofrecerá una variada agenda de propuestas literarias, artísticas y educativas, con rondas de lectura, conversatorios, talleres y espectáculos poético-musicales.

Entre las rondas de lectura participarán talleres locales como Chispazos Literarios, el Taller de UEPC, el Centro Cultural Sonia Torres y el Taller de Lectura “El patio de las poesías”.

Además, los conversatorios contarán con la presencia de reconocidos autores como Graciela Bialet, María Teresa Andruetto y Rony Vargas, quienes compartirán su experiencia y mirada sobre la escritura, la lectura y la comunicación.

También habrá talleres especiales coordinados por la Biblioteca Pedagógica de Cosquín y el Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (CEDILIJ), destinados a fomentar la lectura entre niños, jóvenes y docentes.

La propuesta cultural se completará con exposiciones de pinturas y espectáculos poético-musicales, entre ellos “Luciérnagas de Bialet”, de Pocha Redero, con actuaciones de Damián Saracho, Simón Paredes, Pablo Cao y Verónica Guzmán; y “Metanoia 2”, protagonizado por Miguel Hernández, Hugo Torres, Paula Torres y Freddy Barboza.

Con entrada libre y gratuita, la Feria del Libro se consolida como un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración de la palabra, reafirmando el compromiso de Bialet Massé con la educación y la cultura.