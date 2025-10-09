Capilla del Monte: el municipio presentó el proyecto "Impulsa"

Capilla del Monte. "Impulsa" es un proyecto creado desde el Municipio de Capilla del Monte, en articulación con la Universidad Provincial de Córdoba, para brindar soluciones concretas al sector privado.

"En este marco, firmamos un convenio con la Cámara de Turismo de Capilla del Monte, fortaleciendo la articulación entre el Estado, la academia y nuestros emprendedores locales. Un aspecto clave del programa es el rol de los estudiantes universitarios, que llevarán adelante un simulacro de trabajo y asesoramiento profesional dirigido al padrón de prestadores privados que se inscriban hasta el 15 de octubre" dijo el intendente Fabricio Díaz.

El mandatario destacó que los universitarios actuarán como verdaderos ejecutivos de cuentas, ofreciendo diagnósticos, acompañamiento y estrategias para mejorar la comunicación, el diseño y la gestión comercial de cada emprendimiento.

De esta manera, "Impulsa" no solo eleva la calidad y la competitividad del sector turístico y productivo de Capilla del Monte, sino que también brinda a los jóvenes una experiencia profesional real, formándolos en territorio y al servicio de su comunidad.

"Todo esto es posible gracias a la visión y la decisión del gobernador Martín Llaryora, que con el Plan Estratégico de Federalización de la Educación Superior hizo posible el desembarco de la Universidad Provincial de Córdoba en nuestra ciudad, acercando la educación pública y de calidad a toda la región" resaltó Díaz.