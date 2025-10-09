Continúa el Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla”

Valle Hermoso. El "Encuentro de Lectores y Escritores -Somos Punilla” continúa desarrollándose en Valle Hermoso con diversas actividades artísticas y culturales que dieron vida a esta gran celebración del arte y la literatura.

La primera jornada del encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla” se desarrolo en el majestuoso Hotel El Castillo.

Una experiencia que une letras, voces y pensamientos en un evento cultural de gran importancia regional.

Autores, lectores y amantes de la palabra compartiendo inspiración, arte y pasión por la literatura.

