Córdoba en Relatos: premiaron a los ganadores del concurso literario

Córdoba. La Biblioteca Córdoba fue el escenario de la entrega de premios del concurso literario Córdoba en Relatos, organizado por la Agencia Córdoba Cultura. En esta edición, 26 autores de diferentes departamentos de la provincia fueron reconocidos por sus relatos, que reflejan el patrimonio y la identidad de sus comunidades. Las obras formarán parte de una publicación impresa y digital disponible para todo el público.

El certamen, impulsado por la Agencia Córdoba Cultura junto a la Dirección General de Comunidades Regionales, tuvo como objetivo fomentar la escritura creativa con un fuerte vínculo con la identidad local. La convocatoria estuvo abierta a autores y autoras de toda la provincia, sin límite de edad, quienes presentaron relatos breves e inéditos en lengua española inspirados en el patrimonio cultural, la historia, los mitos, leyendas, personajes y acontecimientos de sus comunidades.

Un jurado integrado por especialistas en literatura y cultura seleccionó un relato ganador por cada una de las 26 Comunidades Regionales, cuyas obras serán publicadas en una compilación impresa y digital.

Sansica: “Nuestra cultura se respira en cada pueblo”

Durante la premiación, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, destacó: “Este programa nace bajo la idea central de que la cultura en nuestra Córdoba se vive y se respira en cada rincón del territorio, en cada pueblo, en cada comunidad”.

Además de los 26 relatos ganadores, el jurado otorgó tres menciones especiales por cada región, cuyos textos formarán parte de una edición digital de acceso libre, disponible para todo el público. Sansica subrayó la relevancia de este reconocimiento colectivo: “Nuestros escritores están reflejando el sentir y el pensar de nuestro gran pueblo de Córdoba. Por eso es importante visibilizar la participación creativa, visibilizar los territorios y mostrar que el verdadero modelo de gestión es trabajar en forma conjunta”.

Con la publicación impresa y digital, Córdoba en Relatos abre una ventana al patrimonio y a la memoria viva de cada rincón provincial, invitando a lectores de todas partes a descubrir sus historias. En palabras de Sansica, “la idea es que todos, desde Córdoba y hacia afuera, puedan conocer cómo se manifiesta y se expresa nuestra provincia”. De este modo, el concurso no solo celebra la creatividad literaria, sino que también fortalece la identidad cultural cordobesa y la proyecta más allá de sus fronteras.

Luis López y su relato del postillón Basualdo

El periodista de El Diario de Carlos Paz, Luis Hernán López, obtuvo segunda mención en “Córdoba en Relatos”. Su obra, titulada “Una excursión a Barranca Yaco: donde el alma en pena del postillón José Luis Basualdo aún llora”, rescata la memoria de un niño cordobés cuya trágica historia permaneció silenciada por casi dos siglos.

En su investigación, López revive la figura de José Luis Basualdo, un niño de 12 años oriundo de Villa del Totoral, asesinado brutalmente el 16 de febrero de 1835 durante el ataque a la comitiva del caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco.

Punillenses premiados

El carlospacese Ramón Ernesto Moyano representó al Departamento Sobremonte obteniendo el primer lugar.

Además, entre los punillenses premiados estuvieron Ariel Sangalli (Santa Cruz del Lago)

1° mención para Joaquin Ulises Deon Favre (Charbonier)

2° mención Bustamante Daniel (La Cumbre)

3° mención Tulián susana Hilda (Cosquín)