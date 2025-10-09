Córdoba lanzó su temporada de verano con el Cucú como gran protagonista

El gobernador Martín Llaryora encabezó el lanzamiento de la temporada 2025-2026 de la Provincia de Córdoba y presentó la campaña promocional que tendrá al Cucú de Villa Carlos Paz como gran protagonista. Se anunciaron beneficios especiales para hotelería y gastronomía, y se sumaron novedades sobre conectividad y nuevas rutas turísticas.

La presentación se hizo en el Parque del Chateau y sumó la presencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; sus pares de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore; el secretario General de la Gobernación, David Consalvi; el presidente de la Cámara de Turismo, Gustavo Peralta; el presidente de la agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; el Gerente de Banca Individuos Bancor, Osvaldo Levis; legisladores, intendentes y presidentes comunales; representantes del sector privado, hotelero, gastronómico, prestadores de turismo y de eventos de la provincia.

Durante la ocasión, el mandatario destacó que el lanzamiento renueva la posibilidad de presentar nuevos productos y también «reforzar los lugares turísticos hermosos que tiene la provincia que la consolida como el primer destino turístico de la Argentina».

«Si no tenés caminos y rutas en condiciones, es muy difícil que los turistas te puedan visitar. Entonces la infraestructura es un valor que vinculada a la capacidad de nuestros emprendedores y de nuestra gente, nos hace un producto turístico que genera miles de puestos de trabajo»; ponderó Llaryora.

Asimismo, se dio a conocer la nueva campaña de promoción «Verano Córdoba 2025/2026», una iniciativa que pone en valor la identidad, diversidad y hospitalidad cordobesa, e incluye una amplia grilla de actividades que abarca fiestas y festivales, la Ruta del Motorhome, el Camino de Brochero, mejoras en la conectividad y múltiples experiencias turísticas.

En ese sentido, la campaña tiene como protagonista al emblemático Cucú de Villa Carlos Paz, que por primera vez en 67 años «sale de vacaciones» para recorrer distintos rincones de la provincia.

Al respecto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, manifestó: «Es una enorme oportunidad para nuestra provincia este lanzamiento de temporada. Córdoba sigue creyendo y apostando al turismo como una decisión estratégica para fortalecer su economía y generar desarrollo, con el acompañamiento del gobernador y el trabajo conjunto de intendentes, comunas y el sector privado».