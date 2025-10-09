Córdoba se prepara para los operativos de seguridad de Belgrano e Instituto

La Mesa de trabajo del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) definió los operativos de seguridad para los partidos que protagonizarán Belgrano y Estudiantes de La Plata, e Instituto y Atlético Tucumán, correspondientes a la décimo segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El primer encuentro se disputará el sábado a las 22:15 en el Estadio Julio César Villagra, mientras que el segundo será el domingo a las 16:45 en el Estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba.

Durante la reunión, el presidente del Cosedepro, Marcelo Frossasco, confirmó que ambos partidos se jugarán sin público visitante y bajo el control del programa Tribuna Segura, con el objetivo de reforzar los controles de ingreso y evitar incidentes.

Belgrano – Estudiantes

El operativo para el duelo entre el “Pirata” y el “Pincha” contempla la apertura de los accesos a las 19:15, permitiendo el uso de todas las tribunas del estadio de Alberdi.

Las delegaciones de ambos equipos ingresarán por el portón 8, con presencia de personal policial y de seguridad privada para garantizar un desarrollo ordenado del evento.

Instituto – Atlético Tucumán

Para el partido entre “La Gloria” y el “Decano”, el ingreso del público local se habilitará a partir de las 14:45 del domingo.

El equipo local ingresará por la puerta 4, mientras que el visitante lo hará por la puerta 6 del estadio Juan Domingo Perón. El horario oficial de inicio será a las 16:45 horas.

Las fuerzas de seguridad provincial trabajarán junto a la Policía de Córdoba, Defensa Civil y personal municipal para garantizar la normalidad de ambos eventos, que concentrarán la atención futbolística del fin de semana en la capital cordobesa.