Inauguran el primer tramo de la duplicación de calzada en avenida Padre Luchesse

Con la presencia del gobernador Martín Llaryora, este jueves quedó habilitado el primer tramo de la obra de duplicación de calzada de la avenida Padre Luchesse, que conecta la Ruta E-53 Autovía Córdoba – Río Ceballos con Villa Allende, en el departamento Colón.

El mandatario recorrió los trabajos, a cargo de la empresa Caminos de las Sierras, en el tramo de dos kilómetros comprendido entre el distribuidor de la Ruta E-53 y el retorno del acceso a la urbanización San Isidro. La intervención incluyó la duplicación de la calzada existente, la construcción de un cantero central elevado, la readecuación de intersecciones, y obras de drenaje y seguridad vial, como señalización, demarcación y defensas.

Llaryora estuvo acompañado por los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; de Gobierno, Manuel Calvo; el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet; y el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos.

López destacó que se trata de “una obra estratégica para la circulación, la logística y la seguridad vial del Gran Córdoba”, y subrayó que su finalización fue un compromiso asumido por el gobernador. “Es una inversión extremadamente importante porque no solo mejora la circulación, sino que también incrementa la seguridad vial”, agregó.

El tramo habilitado cuenta con 56 nuevas columnas de iluminación y 96 luminarias LED en el cantero central, además de la readecuación de las luminarias existentes, lo que reforzará la seguridad para los automovilistas.

Bañuelos explicó que el proyecto busca acompañar el desarrollo urbanístico de la zona, muy congestionada en horas pico por la gran cantidad de barrios ya construidos y en desarrollo. Por su parte, Cornet destacó que la obra beneficiará no solo a los vecinos de Villa Allende, sino también a los habitantes de localidades vecinas que utilizan la avenida como vía de acceso principal.

La obra, que se ejecuta a lo largo de 5,4 kilómetros entre la Autovía Córdoba-Río Ceballos y la intersección con Avenida Argentina, contempla además el ensanche de la calzada oeste de la Ruta E-53 en sentido hacia Córdoba, desde la avenida Luchesse hasta la Estación de Peaje, con el objetivo de incrementar los carriles y reducir la congestión vehicular en la zona.