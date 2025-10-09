Jornada de puertas abiertas en la Universidad Provincial en Capilla del Monte

Una jornada de puertas abiertas se vivirá el próximo 16 de octubre en la sede regional de la Universidad Provincial que funciona en el Instituto Bernardo Houssay de Capilla del Monte ( Hipólito Irigoyen 450).

La actividad se realizará de 10 a 16 hs. y se trata de una oportunidad única de conocer las distintas alternativas educativas.

Durante la jornada, los participantes podrán conocer en detalle las carreras y programas, participar de charlas y espacios de consulta, intercambiar con estudiantes que compartirán su experiencia universitaria y ser parte de una transmisión en vivo junto a otras sedes de la UPC en la Provincia de Córdoba.