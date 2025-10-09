La Cumbre se llenará de música con el XXX Encuentro “Primavera Coral”

La Cumbre. La Cumbre se prepara para vivir un fin de semana colmado de armonías y voces con una nueva edición del tradicional Encuentro Primavera Coral en La Cumbre, que este año celebra su XXX aniversario.

El evento, organizado con el apoyo de la Municipalidad de La Cumbre, reunirá a destacados coros del país y se desarrollará el sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025.

El Concierto Coral principal tendrá lugar el sábado 11 a las 20 horas en el Auditorio Municipal Luis Berti, ubicado en Belgrano 470, con entrada libre y gratuita. Participarán el Coro de Cámara La Cumbre, dirigido por Jorge Olmos; el Coro Amigos de Cantoría Lugano y el Coro Edmund Rice de San Isidro, ambos bajo la dirección de Eduardo Vallejo; y el Coro de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa María, dirigido por Marcelo Aranda.

La actividad continuará el domingo 12, cuando los coros participantes ofrecerán interpretaciones en la Iglesia del Carmen, luego de la misa de la tarde, en un cierre cargado de espiritualidad y emoción.

Con tres décadas de historia, el Encuentro Primavera Coral se consolida como un espacio de encuentro y celebración del canto colectivo, reafirmando el compromiso cultural de La Cumbre y su comunidad con la música coral.