La Falda: capacitaron a operadores de tránsito

Córdoba
jueves, 9 de octubre de 2025 · 00:05

La Falda. El pasado martes en el Salón Leopoldo Marechal de La Falda se llevó a cabo una capacitación para la obtención de matrícula de operadores de tránsito provincial, destinado a guardias locales de prevención y convivencia.
La misma estuvo a cargo del Prof. Raúl Olivera perteneciente a la Universidad de Villa María, y contó con instancias teóricas y prácticas.
Cabe destacar que en esta formación participan guardias locales de otras localidades del Valle de Punilla, y en los próximos meses se continuarán con dichas capacitaciones.
 

