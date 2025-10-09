La Provincia construirá dos escuelas secundarias en Laboulaye y Villa La Bolsa

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó la construcción de dos nuevos establecimientos educativos Secundarios de Formación Profesional: uno en Laboulaye, departamento Roque Sáenz Peña, y otro en Villa La Bolsa, departamento Santa María.

Ambos proyectos se enmarcan en el programa de nuevas escuelas acordadas con el Ministerio de Educación.

Los edificios tendrán una superficie cubierta de 1.669,20 metros cuadrados y serán construidos con el sistema tradicional de tipo mixto.

El acceso principal desde la vía pública cuenta con un hall de ingreso central que distribuye a cinco aulas, sector administrativo, SUM, sanitarios, cocina y depósitos.

Desde el SUM y el hall central se accede al patio de formación dispuesto como espacio central que vincula con los 4 talleres, el playón deportivo y los espacios técnicos.

Esta tipología de centros educativos se creó con una propuesta pedagógica que articula los contenidos básicos de la secundaria orientada a una inmediata salida laboral, con saberes y prácticas necesarias para el mundo del trabajo.

Cabe destacar que la Provincia en los últimos 22 meses ha inaugurado 25 nuevos establecimientos en el sistema educativo.

La construcción de nuevos edificios escolares permite ampliar la cobertura y reducir la sobrepoblación de aulas, asegurando que más niños y adolescentes puedan estudiar cerca de sus hogares.

A la vez, la distribución de edificios en toda la provincia acompaña criterios de equidad regional, fortaleciendo la cohesión social y la presencia del Estado en el territorio, consolidando la democratización del acceso a la educación, especialmente en zonas rurales o periféricas.

La inversión en educación es una apuesta por la movilidad social, el desarrollo productivo y el fortalecimiento de las comunidades. Las políticas públicas en este sentido buscan consolidar un futuro de inclusión, innovación y progreso para Córdoba.

Oferentes

En la licitación de la escuela en Villa La Bolsa, presentaron ofertas las empresas ALMAQ S.R.L., Constructores Asociados S.A., Constringeniería S.R.L, Gruppi e Hijos S.A. e IMBAL S.A.

Participaron del acto el subsecretario de Arquitectura, Andrés Caparroz, la subsecretaría de Administración del Ministerio de Educación, Lucía Escalera y el presidente de la Comuna de Villa La Bolsa, Alberto Nieto.

En tanto, para la construcción del establecimiento educativo de Laboulaye, ofertaron las firmas ALEM Ingeniería S.A., AMG Obras Civiles S.A., COVA S.A., Constructora Delta S.A. Martínez Carlos Enrique.

El acto licitatorio estuvo encabezado por Caparroz, Escalera y el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso.