Entre sirenas y abrazos, los Bomberos de Córdoba homenajearon a su leyenda viva

El Cuartel Central de la Dirección de Bomberos de Córdoba fue escenario de una jornada cargada de emoción y gratitud. Allí, los efectivos actuales rindieron homenaje a Antonio “Gato” Molina, un bombero retirado que cumplió 90 años y que dejó una huella imborrable durante sus más de tres décadas de servicio, entre 1955 y 1987.

El homenaje contó con la presencia del director Sergio Cravero, quien junto al personal activo compartió anécdotas, fotografías y recuerdos de los años en que Molina formó parte del cuerpo. Con profunda emoción, el homenajeado agradeció poder regresar a lo que llamó su “segundo hogar”, rodeado del cariño de sus camaradas y de las nuevas generaciones que hoy continúan su legado.

El encuentro estuvo marcado por aplausos y gestos de reconocimiento hacia un hombre que dedicó su vida a la vocación de servicio y que, según sus compañeros, encarna los valores más nobles de la institución.