Reinauguraron los vuelos Buenos Aires–Río Cuarto tras la remodelación del aeropuerto

El aeropuerto de Río Cuarto volvió a operar vuelos comerciales regulares, marcando un hito para la conectividad del sur de Córdoba. Tras la finalización de las obras de reforma, se reanudaron los servicios entre Buenos Aires y Río Cuarto, lo que permitirá fortalecer la integración regional y abrir nuevas oportunidades para el turismo y las actividades productivas.

La reactivación fue posible gracias al trabajo conjunto entre el gobierno municipal, la Provincia, intendentes de la región y el sector privado. La ruta aérea será operada por Aerolíneas Argentinas con una frecuencia de tres vuelos semanales —martes, jueves y sábado—, partiendo desde Río Cuarto alrededor de las 13 horas, con variaciones que pueden consultarse en la web oficial de la compañía.

Autoridades locales destacaron que la vuelta de los vuelos representa “una gran oportunidad para Río Cuarto y todo el sur provincial”, al restablecer un servicio clave para el desarrollo económico y la conexión con el resto del país.